Philipp Klewin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Klewin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Klewin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Klewin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Klewin 30 Eylül 1993 tarihinde Friedrichroda şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Philipp Mickel Klewin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Klewin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Philipp Klewin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Philipp Klewin'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Klewin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KlewinPhilipp25

http://www.facebook.com/pages/Philipp-Mickel-Klewin/527633013923499?fref=t

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Philipp Klewin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Klewin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Philipp Klewin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Klewin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RW Erfurt U17

1 Temmuz 2010 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2012 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld

12 Ağu 2020 yılında Aue

Philipp Klewin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Klewin şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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