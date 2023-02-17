Philipp Kohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Kohn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Kohn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Kohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Kohn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Kohn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Kohn 2 Nisan 1998 tarihinde Dinslaken şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsviçre,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Philipp François Köhn şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Kohn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Philipp Kohn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Philipp Kohn'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Philipp Kohn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/philippkhn22/

Philipp Kohnboyu ve yaşı kaç

Philipp Kohn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Kohn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Philipp Kohn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Kohn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2014 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2015 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig

6 Temmuz 2018 yılında RB Salzburg

29 Temmuz 2020 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

Philipp Kohn kimdir

Philipp Kohn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Kohn şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SuS Dinslaken (2004-2005), MSV Duisburg (2005-2007), FC Schalke 04 (2007-2013), VfB Stuttgart (2013-2017)

Philipp Kohn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Philipp Kohn nereli

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