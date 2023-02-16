Philipp Kuhn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kuhn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Kuhn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Kuhn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Kuhn 2 Eylül 1992 tarihinde Beckum şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Kuhn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B O K S yapmaktadır. Philipp Kuhn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Philipp Kuhn'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Kuhn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Kuhn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Kuhn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Kuhn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında RW Ahlen U17

1 Temmuz 2009 yılında RW Ahlen U19

1 Ocak 2011 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2011 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2013 yılında RW Oberhausen

30 Haziran 2015 yılında Sandhausen

22 Temmuz 2016 yılında Viktoria Köln

8 Ağu 2017 yılında Drochtersen/A.

1 Temmuz 2018 yılında Osnabrück

Philipp Kuhn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Kuhn şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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