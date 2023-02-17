Philipp Malicsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Malicsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Malicsek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Malicsek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Malicsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Malicsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Malicsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Malicsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Malicsek 3 Haziran 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Malicsek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Philipp Malicsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Malicsek'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Malicsek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/philipp_mali/?hl=ru

Philipp Malicsekboyu ve yaşı kaç

Philipp Malicsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Malicsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Philipp Malicsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Malicsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2014 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2014 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien

1 Ocak 2018 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2018 yılında Rapid Wien

6 Şubat 2019 yılında FAC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2020 yılında Blau Weiss Linz

31 Ağu 2022 yılında Vorwärts Steyr

Philipp Malicsek kimdir

Philipp Malicsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Malicsek şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASC Götzendorf (7/2003-6/2009), Admira Wacker Mödling (6/2009-12/2013)

Philipp Malicsek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Temmuz 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Philipp Malicsek nereli

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