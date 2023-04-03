Philipp Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Muller 18 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Muller Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Philipp Muller, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth U19 futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philipp Muller'nin SpVgg Greuther Fürth U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Philipp Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2016 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2023 yılında Gr. Fürth II

Philipp Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Muller şuan SpVgg Greuther Fürth U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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