Philipp Muntwiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Muntwiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Muntwiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Muntwiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Muntwiler 25 Şubat 1987 tarihinde Wil SG şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Muntwiler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philipp Muntwiler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Philipp Muntwiler'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Muntwiler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Philipp Muntwiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philipp Muntwiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Muntwiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Muntwiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında St. Gallen U18

10 Temmuz 2004 yılında St. Gallen U21

13 Temmuz 2005 yılında FC Wil 1900

31 Aralık 2005 yılında St. Gallen U21

1 Şubat 2006 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2012 yılında FC Luzern

28 Ağu 2013 yılında FC Vaduz

31 Aralık 2013 yılında FC Luzern

1 Ocak 2014 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

Philipp Muntwiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Muntwiler şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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