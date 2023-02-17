Philipp Offenthaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Offenthaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Offenthaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Offenthaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Offenthaler 3 Mart 1998 tarihinde Amstetten şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Offenthaler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Philipp Offenthaler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Philipp Offenthaler'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Offenthaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Offenthaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Offenthaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Offenthaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U15

27 Mart 2012 yılında Grein Alt.

1 Temmuz 2012 yılında AFW Waidhofen

1 Temmuz 2014 yılında Ardagger Altyapı

1 Ocak 2015 yılında Ardagger

1 Temmuz 2016 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2018 yılında SKU Amstetten

Philipp Offenthaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Offenthaler şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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