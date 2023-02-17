Philipp Pomer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Pomer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Pomer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Pomer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Pomer 12 Ağu 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Pomer Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Philipp Pomer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philipp Pomer'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Pomer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Pomer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Pomer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Pomer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2013 yılında FavAC

1 Temmuz 2015 yılında ASK Elektra

1 Temmuz 2016 yılında Ebreichsdorf

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

Philipp Pomer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Pomer şuan SV Ried takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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