Philipp Scheucher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Scheucher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Scheucher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Scheucher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Scheucher 19 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Scheucher Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Philipp Scheucher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philipp Scheucher'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Scheucher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Scheucher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Scheucher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Scheucher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gnas II

1 Temmuz 2017 yılında Gnas

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

Philipp Scheucher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Scheucher şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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