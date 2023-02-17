Philipp Siegl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Siegl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Siegl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Siegl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Siegl 16 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Siegl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Philipp Siegl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Philipp Siegl'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Siegl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Siegl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philipp Siegl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Siegl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bgld. U15

1 Temmuz 2008 yılında Bgld. U17

1 Ocak 2009 yılında Hartberg II

1 Ocak 2011 yılında Stinatz

1 Temmuz 2012 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2013 yılında Stegersbach

1 Temmuz 2014 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2015 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2019 yılında SV Horn

1 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

Philipp Siegl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Siegl şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASKÖ Stinatz (10/1999-), AKA Burgenland

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.