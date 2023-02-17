Philipp Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Sturm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Sturm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Sturm 23 Şubat 1999 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Sturm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Philipp Sturm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Philipp Sturm'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Sturm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Sturm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Sturm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Sturm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2009 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Liefering

30 Temmuz 2019 yılında Chemnitzer FC

31 Temmuz 2020 yılında TSV Hartberg

Philipp Sturm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Sturm şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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