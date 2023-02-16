Philipp Treu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Treu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Treu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Treu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Treu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Treu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Treu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Treu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Treu 3 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Treu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Philipp Treu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Philipp Treu'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Treuboyu ve yaşı kaç

Philipp Treu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Treu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Philipp Treu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Treu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

Philipp Treu kimdir

Philipp Treu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Treu şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Kaiserslautern (-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2017), SC Freiburg (2017-)

Philipp Treu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Philipp Treu nereli

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