Philipp Wydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Wydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Wydra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Wydra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Wydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Wydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Wydra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Wydra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Wydra 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Wydra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Philipp Wydra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Philipp Wydra'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Philipp Wydraboyu ve yaşı kaç

Philipp Wydra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Wydra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Philipp Wydra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Wydra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Ağu 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Ocak 2022 yılında 1.FC Köln II

25 Ocak 2023 yılında Rapid Wien II

Philipp Wydra kimdir

Philipp Wydra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Wydra şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Admira Wacker Mödling (2009-)

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Philipp Wydra nereli

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