Philippe Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philippe Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philippe Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philippe Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philippe Costa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philippe Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philippe Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philippe Costa 1 Mart 2000 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Philippe Almeida Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philippe Costa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Philippe Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Philippe Costa'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Philippe Costaboyu ve yaşı kaç

Philippe Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philippe Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Philippe Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philippe Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında FC Sion

21 Ekim 2020 yılında Vila Nova FC

29 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2021 yılında Sharjah FC

4 Temmuz 2022 yılında Anápolis-GO

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Philippe Costa kimdir

Philippe Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philippe Costa şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Philippe Costa nereli

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