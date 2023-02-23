Philippe Nsiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Nsiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philippe Nsiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philippe Nsiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philippe Nsiah 24 Ekim 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philippe Nsiah Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B.M. Sports Int. Ltd. yapmaktadır. Philippe Nsiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Philippe Nsiah'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philippe Nsiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philippe Nsiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philippe Nsiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philippe Nsiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RC La Flèche

1 Ağustos 2018 yılında Pandurii

25 Şubat 2019 yılında Daco-Getica

1 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

1 Ocak 2020 yılında Da Nang FC

28 Mart 2020 yılında Thanh Hoa FC

7 Haziran 2020 yılında Concordia

22 Ocak 2021 yılında CSA Steaua

20 Ağustos 2021 yılında Anagen.Derynias

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

Philippe Nsiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philippe Nsiah şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Paris SG, SCO Angers

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.