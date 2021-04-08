Eski Amerikan Futbol Ligi oyuncusu Phillip Adams ile ilgili flaş haber Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldu. Basında yer alan haberlerin ardından Phillip Adams merak konusu oldu. Peki Phillip Adams kimdir? Nereli? | Kaç kişiyi öldürdü? | Phillip Adams neden intihar etti? İşte ayrıntılar...

PHİLLİP ADAMS KİMDİR? NERELİ?

Phillip Adams, 20 Temmuz 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaleti Rock Hill'de dünyaya geldi.

Phillip Adams, Ulusal Futbol Ligi'nde korner olan Amerikalı bir profesyonel futbolcuydu. Ölüm nedeni intihar olan Phillip Adams, 8 Nisan 2021 Perşembe günü yaşamını sonlandırdı.

PHİLLİP ADAMS KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ?

Eski Amerikan Futbol Ligi oyuncusu Phillip Adams kendisini tedavi eden doktoru Robert Lesslie ve 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Adams, 5 kişiyi öldürdükten sonra kendi yaşamını sonlandırdı.

PHİLLİP ADAMS NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Güney California eyaletinde eski Amerikan Futbol Ligi oyuncusu Phillip Adams, doktoru Robert Lesslie'yi ve 4 kişiyi öldürdü.

Adams'ın cinayetlerinin ardındaki sır henüz aralanmadı. Doktoru Lesslie de dahil olmak üzere 5 kişiyi silahla vurarak öldüren Adams, aynı yolla intihar etti.

York İlçe Şerifi ofisine dayandırılan haberde, Güney California'nın önde gelen doktorlarından biri olan 70 yaşındaki Robert Lesslie'yi ve 4 kişiyi öldüren 33 yaşındaki eski NFL oyuncusu Phillip Adams'ın bu sabah doktorun evine yakın bir evde 45 kalibrelik tabancayla hayatını sonlandırdığı kaydedildi.

Salı günü, Rock Hill bölgesinde kendisini tedavi eden doktorunu ziyarete giden Adams'ın, bilinmeyen bir sebepten doktoru Lesslie ile eşi Barbara'yı (69) ve 9 ila 5 yaşlarındaki 2 torununu da silahıyla vurarak öldürdüğü bildirildi.

York İlçe Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie'nin evinde çalışan James Lewis'in de (38) evin bahçesinde Adams tarafından vurularak öldürüldüğünü, yaralanan bir kişinin ise "ciddi kurşun yaraları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Adams'ın, South Carolina State, 49ers ve Atlanta Falcons gibi birçok takımda defans futbolcusu olarak forma giydiği, daha sonra geçirdiği sakatlıklar yüzünden futbolu bıraktığı kaydedildi.