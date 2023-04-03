Phillip Bohm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Bohm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Phillip Bohm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phillip Bohm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.