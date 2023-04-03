Phillip Bohm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Bohm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Bohm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Phillip Bohm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Phillip Bohm 12 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Phillip Bohm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Phillip Bohm'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Phillip Bohm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Phillip Bohm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Regensburg II
Phillip Bohm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Phillip Bohm şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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