Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Cancar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phillip Cancar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phillip Cancar 11 Mayıs 2001 tarihinde Wollongong, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Hırvatistan,Avustralya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Phillip Čančar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phillip Cancar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Phillip Cancar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Phillip Cancar'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Phillip Cancar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Phillip Cancar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phillip Cancar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phillip Cancar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Sydney FC U21

16 Ekim 2018 yılında Lokomotiva U19

6 Eylül 2019 yılında Dragovoljac U19

1 Temmuz 2020 yılında Hrv Dragovoljac

16 Kasım 2020 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

8 Şubat 2023 yılında Newcastle

Phillip Cancar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phillip Cancar şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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