Phillip Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Konig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phillip Konig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phillip Konig 22 Mart 2000 tarihinde Suhl şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phillip Konig Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Phillip Konig, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Phillip Konig'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Phillip Konig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phillip Konig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Phillip Konig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phillip Konig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RW Erfurt U17

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

29 Ocak 2020 yılında Holst. Kiel II

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Phillip Konig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phillip Konig şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Rot-Weiß Erfurt (-2016), VfL Wolfsburg (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.