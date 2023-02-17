Phillip Menzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Menzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Menzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phillip Menzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phillip Menzel 18 Ağu 1998 tarihinde Kiel şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phillip Menzel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRONNECT GmbH yapmaktadır. Phillip Menzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Phillip Menzel'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Phillip Menzel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phillip.menzel/

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Phillip Menzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phillip Menzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Phillip Menzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phillip Menzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Holst. Kiel U17

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg

1 Ağu 2020 yılında A. Klagenfurt

Phillip Menzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phillip Menzel şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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