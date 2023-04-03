Phillip Verhounig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Verhounig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Phillip Verhounig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phillip Verhounig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.