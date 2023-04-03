Phillip Verhounig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Verhounig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Verhounig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Phillip Verhounig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Phillip Verhounig 5 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Phillip Verhounig Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Phillip Verhounig'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Phillip Verhounig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Phillip Verhounig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberg Alt.
1 Şubat 2020 yılında Salzburg Alt.
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2022 yılında AKA Salzb. U18
Phillip Verhounig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Phillip Verhounig şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Griffen (2013-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.