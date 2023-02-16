Phillipp Steinhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillipp Steinhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillipp Steinhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phillipp Steinhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phillipp Steinhart 7 Temmuz 1992 tarihinde Dachau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phillipp Steinhart Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Phillipp Steinhart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 10 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Phillipp Steinhart'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Phillipp Steinhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phillipp Steinhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phillipp Steinhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phillipp Steinhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2011 yılında 1860 München

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern II

10 Temmuz 2016 yılında SF Lotte

10 Ağu 2017 yılında 1860 München

Phillipp Steinhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phillipp Steinhart şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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