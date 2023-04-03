Philomon Baffour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philomon Baffour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philomon Baffour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philomon Baffour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philomon Baffour 6 Şubat 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philomon Baffour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Philomon Baffour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Philomon Baffour'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philomon Baffour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philomon Baffour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philomon Baffour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philomon Baffour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dreams FC

1 Şubat 2022 yılında Rio Ave A23

Philomon Baffour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philomon Baffour şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Philomon Baffour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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