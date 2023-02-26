Phiwayinkosi Zuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phiwayinkosi Zuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phiwayinkosi Zuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phiwayinkosi Zuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phiwayinkosi Zuma 13 Şubat 2001 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phiwayinkosi Zuma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Phiwayinkosi Zuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Phiwayinkosi Zuma'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Phiwayinkosi Zuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phiwayinkosi Zuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phiwayinkosi Zuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phiwayinkosi Zuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2021 yılında Maritzburg Utd.

Phiwayinkosi Zuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phiwayinkosi Zuma şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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