Piazza, Param Kart ile harcadıkça kazandırıyor

Seçkin marka karmasıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Şanlıurfalılar için bu kez harcadıkça kazandıran bir kampanya düzenledi.

Dünyanın modasını, lezzetlerini ve eğlencesini Şanlıurfa halkıyla buluşturan Piazza'nın yeni kampanyası yoğun ilgi gördü. 14 Ocak'ta başlayan ve 3 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya, alışverişi daha cazip hale getiriyor.

Yüklü Param Kart Classic ile müşterilerinin bütçelerini koruyan Piazza'nın kampanya kapsamında, hafta içi günlerde yapılan 200 TL'lik alışverişe 1 adet içinde 20 TL yüklü, 300 TL'lik alışverişe 1 adet içinde 30 TL yüklü ve hafta sonu 400 TL'lik alışverişe bir adet içinde 40 TL yüklü Param Kart Classic veriliyor. Sadece AVM'deki mağazalardan yapılan alışverişler için geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen Şanlıurfalılar, yaptıkları alışverişleri belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin danışma birimine başvuruyorlar. Kampanyaya, Piazza Club kartı bulunan tüm ziyaretçiler katılabiliyor. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kartı olmayanlar ise danışma birimine başvurup, sadece bir form doldurarak bu karta sahip olabiliyorlar.

Kampanya kapsamında, Param Kart Classic kartlarda yüklü paralar sadece Piazza AVM'den yapılan alışverişlerde 28 Şubat 2019 tarihine kadar kullanılabilecek.

Kaynak: İHA