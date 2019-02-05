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Piazza’da Meşhur Lezzetler Şöleni

Şanlıurfa Piazza AVM, "Yöresel Ürünler Günleri" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek lezzetlere ev sahipliği yapacak.

Piazza’da Meşhur Lezzetler Şöleni

Şanlıurfa Piazza AVM, "Yöresel Ürünler Günleri" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek lezzetlere ev sahipliği yapacak.

Festival havasında geçecek etkinlikte, yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. AVM'nin buz pisti yanında 8 Şubat ile 17 Şubat tarihleri arasında lezzetler şöleni yaşanacak. "Sizin oraların nesi meşhur" sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte, ziyaretçiler, Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Çankırı, Akhisar, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Çorum, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Çanakkale, Erzincan, Adana, Isparta ve Giresun gibi birçok kentin "meşhur lezzetlerini" tatma imkanı bulacak. Şanlıurfalılar, 8 Şubat'ta başlayıp, 17 Şubat tarihine kadar sürecek "Yöresel Ürünler Günlerinde, peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, kaymak gibi onlarca yöresel lezzeti tatma ve satın alma imkanı bulabilecek.

Kaynak: İHA

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