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Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan ayı ile birlikte iş yoğunlukları artan Eskişehir'deki pide salonları, iftar sofraları için hem kaliteli ürünler hazırlıyor, hem de uygun fiyata pişirme hizmeti veriyor.

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pideci Ethem Ersöz, Odunpazarı ilçesindeki işletmesinde günün erken saatlerinden iftara kadar kadar Türk yemek kültürü arasında önemli bir yere sahip olan pideleri hazırlarken, isteyenlere özel pişirme hizmeti verdiklerini anlattı. Ramazan aylarını vaz geçilmezi olan yumurtalı ve susamlı pidelere alternatif olarak üretilen kıymalı pideye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Ethem Ersöz; "Vatandaşlarımıza yaz kış pidemizi çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayında elbette işlerimiz biraz daha yoğunlaşıyor. Özellikle iftar saatine doğru lezzetli pideleri vatandaşların sofrasına yetiştirmek için yoğun bir tempo içinde oluyoruz. Artan maliyetlere rağmen pidemizi vatandaşlarımıza 3 lira gibi çok uygun fiyatla satışa sunuyoruz" diye belirtti.

"GÜNDE 500-600 ADET ÜRETİM"

Pide ustası Mehmet Ali Çoşkun ise, "Fazla mideyi yormayan ve Ramazan ayımızın vazgeçilmez olan pidemizi 90 gram hamurdan yapıyoruz. Bir porsiyon pidelere 140 gram hamur kullanıyorlar. Sonra içi hazırlıyoruz. Günlük çekim yağlı kıymamız, domates, biber ve soğan kullanıyoruz. Hamurları merdane yardımı ile açıp içine hazırladığımız içi koyup kenarlarını kıvırıp pişiriyoruz. Günde 500-600 adet üretim yapıyoruz. Evlerden gelen içleri de 1,5 liraya hazırlayıp pişiriyoruz" diye belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

Pide salonlarında ramazan hareketliliği, siparişlere yetişemiyorlar

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