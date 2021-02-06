Pide Ustası maaşı ne kadar? 2021 Pide Ustası maaşları, Pide Ustası iş ilanları

Pide Ustası görev tanımı nedir, Pide Ustası ne iş yapar, Pide Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pide Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pide Ustası tanımı; Pideci (Seviye 3), pide fırınını hazır hale getirme, hamuru, pide içini ve garnitürü hazırlama, hamuru şekillendirme ve pideyi pişirerek servise hazır hale getirme işlemlerini, İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak yürütme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Pide Ustası maaşı ne kadar? 2021 Pide Ustası maaşları

Pide Ustası maaşı ortalama aylık 4.490 - TL'dir. En düşük Pide Ustası maaşı 3300 TL, En yüksek ise 5680 TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pide Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pide Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir?

İlkokul mezunu olmak Pide Ustası mesleğinde görev yapabilmek için yeterlidir.

Pide Ustası ne iş yapar?

Pideci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Pide hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlayarak pide sayısı kadar bölmek,

d) Hamuru yapacağı pide çeşidine göre elleriyle açmak,

e) Kıymalı, kaşarlı, patatesli, pastırmalı vb. harçları hazırlamak,

f) Pide harcını pide hamuru üzerine yaymak,

g) Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

h) Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

i) Pişen pideleri keserek porsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

j) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pide Ustası mesleği yeterlilik kodu nedir?

10UMS0107-3 ( Seviye 3 )

Pide Ustası mesleği yeterlilik adı nedir?

Pideci Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Pide Ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Aşçılar

Pide Ustası meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pide Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.08 olarak belirlenmiştir

Pide Ustası Çalışma Ortamı ve Koşulları

Pideci (Seviye 3), kapalı ve sıcak ortamda uzun süre ayakta kalarak çalışır. Çalışma ortamının aydınlık ve havalandırılmış olması gerekmektedir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Tatil günlerinde çalışma, vardiya usulü ve fazla çalışma söz konusu olabilir.

Bu meslekte çalışan kişilerin portör olmaması gerekmektedir.

Pide Ustası tutum ve Davranışlar

1. Amirlerine ve çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak

2. Yardımcı elemanlarına ve birlikte çalıştığı kişilere örnek olacak şekilde davranmak

3. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

4. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5. Çalışmalarında planlı ve organize olmak

6. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

7. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

8. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

9. Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

10. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

11. Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek, uygulamak ve yardımcı elemanlara aktarmak

12. Hizmet içi eğitimlere katılma ve mesleki bilgilerini geliştirme konusunda istekli olmak

13. İletişim kurduğu kişilerle etkili ve güzel konuşmak

14. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü ve nazik davranmak

15. İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere ve gıda güvenliği kurallarına uyarak çalışmak

16. İşyeri çalışma izleklerine uymak

17. İşletmeye ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

18. Kaliteye önem vermek

19. Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

20. Kişisel bakım ve hijyenine dikkat etmek

21. Meslek ahlakına sahip olmak

22. Verimli ve ekonomik çalışmaya özen göstermek

Pide Ustası Olmak İçin Gereken Bilgi ve Beceriler

1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Baharat çeşitleri bilgisi 3. Diyet bilgisi 4. Depolama teknikleri bilgisi 5. Ekip içinde çalışma yeteneği 6. El becerisi 7. Et çeşitleri ve özellikleri bilgisi 8. Farklı koku ve tatları ayırt edebilme yeteneği 9. Gıda güvenliği (HACCP, ISO) ile ilgili kurallar bilgisi 10. Gramaj, porsiyon ve ölçü bilgisi 11. Hamur hazırlama bilgisi 12. Hijyen bilgisi 13. İletişim yeteneği 14. İlk yardım bilgisi 15. İSG bilgisi 16. İşyeri çalışma izlekleri bilgisi 17. Kalite kontrol prensipleri bilgisi 18. Maliyet bileşenleri bilgisi 19. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 20. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 21. Mesleki terim bilgisi

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