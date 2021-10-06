Pide Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pide Ustası Maaşları, Pide Ustası İş İlanları

Pide Ustası görev tanımı nedir, Pide Ustası ne iş yapar, Pide Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pide Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pide Ustası Tanımı;

Kıymalı, kaşarlı, pastırmalı, karışık vb. pide çeşitlerini hazırlama ve pişirme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Pide Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pide Ustası Maaşları

Pide Ustası maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük Pide Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pide Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Pide Ustası İş İlanları İçin Tıklayın

Pide Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pide Ustası Ne İş Yapar?

Pideci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Pide hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlayarak pide sayısı kadar bölmek,

d) Hamuru yapacağı pide çeşidine göre elleriyle açmak,

e) Kıymalı, kaşarlı, patatesli, pastırmalı vb. harçları hazırlamak,

f) Pide harcını pide hamuru üzerine yaymak,

g) Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

h) Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

i) Pişen pideleri keserek porsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

j) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pide Ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Pide Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pide Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.08 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Pide Ustası maaşlarına ek sizlerde Pide Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?