Balçova’da yıllar önce kurulan kamera sistemi ilçenin tamamında kullanılmaya başlandıAkçakale kötü kokuları engellemek için çalışmalara başladıSinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızı "Ladin" ilk kez görüldüMart ayında Aydın’da konut satışlarında azalma yaşandıAnkaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Suwen halka arz ne zaman? Halka arz başvuru süreci ne zaman belli olur?Ramazan ayında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyorTerör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon! Eski HDP ilçe başkanı da gözaltına alındıİznikliler'den İstanbullulara çağrı: GelmeyinSahtekarlara polis baskını! İstanbul’da sahte parfüm operasyonunda 21 bin şişe taklit ürün ele geçirildi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Pidecilerin eski ramazan hasreti! Uzayıp giden pide kuyruklarını özlediler

Pidecilerin eski ramazan hasreti! Uzayıp giden pide kuyruklarını özlediler

Pideciler, pandeminin olumsuz koşullarından etkilendi. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Pandemi dolayısı ile işleri durgunlaşan pideciler eski Ramazanların özlemini çekiyor.

Pidecilerin eski ramazan hasreti! Uzayıp giden pide kuyruklarını özlediler

Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan fırınlarda Ramazan'ın vaz geçilmez lezzetlerinden pideler tezgahları süslüyor. Pandemi dolayısı ile pide satışlarında önemli bir düşüş yaşayan esnaf zor günler geçiriyor. Fırın işletmecisi Şeref Karakaya Pandemi dolayısı ile önceki Ramazanlar arar olduklarını belirterek, "Daha önceki Ramazanları arıyoruz. Şuan pandemiden dolayı biraz durgun işler ama yine de rabbime şükürler olsun. Bizleri bırakmayan eş ve dostlarımıza teşekkür ederim" dedi.

PİDE KUYRUKLARINA ÖZLEM

Tokat'ta 20 yıldır fırın işletmeciliği yapan Ömer Coşkun'da işlerinin önceki eski Ramazanlara göre durgun olduğunu dile getirdi. İlçe sakinlerinden Yavuz Korkmaz ise fırınlarda uzayıp giden kuyruklardan Pandemi dolayısı ile eser kalmadığını ifade ederek, "Eskiden buralarda kuyruklar uzuyordu. Pideler kapış kapış giderdi. Şuanda çok sakin çok durgun, pandeminden dolayı biraz insanlar tedirgin. Eski Ramazanları çok çok arıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pidecilerin eski ramazan hasreti! Uzayıp giden pide kuyruklarını özlediler

Pidecilerin eski ramazan hasreti! Uzayıp giden pide kuyruklarını özlediler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT