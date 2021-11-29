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Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılardan Pideli köfte yapmaları istendi. Bu lezzetli yemeğin tarifi internette araştırılıyor. Peki, Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelinim Mutfakta bugün pideli köfte tarifi ile ekranlarımıza geldi. İzleyiciler bu lezzetli yemeğin tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta pideli köfte tarifi ve detayları...

Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

PİDELİ KÖFTE MALZEMELER

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon
4 dal maydanoz (arzuya göre)

Servisi için:

2 adet küçük boy tırnak pide
1 kase yoğurt (çırpılmış)

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 su bardağı rendelenmiş domates

Pideli köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfteyi hazırlamak için; kuru soğanı rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Ayıkladığınız maydanoz yapraklarını ince ince kıyın. Orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve baharatlar ilavesiyle yoğurmaya başlayın.

Kıvam alıp özleşen köfte harcını arzuya göre buzdolabına kaldırıp kısa bir süre dinlendirin.

Sonrasında arzu ettiğiniz büyüklükte parçalar kopartın, avuç içinizde yuvarladıktan sonra yassı şeklinde köfteler hazırlayın.

Domates sosu için; zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırdıktan sonra rendelenmiş domatesleri katın. Fazla suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Hazırladığınız köfteleri, yanmaz/yapışmaz tabanlı bir tavada ters yüz ederek kızartın. Küçük kareler halinde kestiğiniz tırnak pidelerin üzerine tereyağı sürüp kısa süre fırınlayın. Servis esnasında kullanacağınız yoğurdu çırpıp pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

Fırından aldığınız pideleri servis tabaklarına paylaştırın. Kızarmış köfteleri üzerine dizin. Hazırladığınız domates sosla taçlandırın onları. Eritilmiş tereyağı gezdirin. 

Afiyet olsun...

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