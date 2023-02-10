Pier Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pier Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pier Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pier Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pier Barrios 1 Temmuz 1990 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pier Miqueas Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pier Barrios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Pier Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Pier Barrios'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pier Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pier Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pier Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pier Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Belgrano

1 Temmuz 2010 yılında RSC Anderlecht

31 Aralık 2010 yılında Belgrano

1 Ocak 2013 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2013 yılında Belgrano

18 Temmuz 2016 yılında Ferro

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

7 Ağu 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

8 Şubat 2021 yılında Quilmes

3 Haziran 2022 yılında Godoy Cruz

Pier Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pier Barrios şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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