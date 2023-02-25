Pierce Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierce Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierce Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierce Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierce Clark 25 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierce Clark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Pierce Clark'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierce Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierce Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierce Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierce Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Aralık 2017 yılında Bentleigh

24 Mayıs 2018 yılında Cairns FC

21 Kasım 2018 yılında Dand. Thunder

18 Ağustos 2019 yılında Tasman United

1 Ocak 2020 yılında South Melbourne

9 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Bentleigh

5 Ekim 2022 yılında Perth Glory

Pierce Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierce Clark şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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