Piere Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piere Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piere Gonzales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piere Gonzales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piere Gonzales 7 Nisan 2003 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piere Gonzales Aponte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piere Gonzales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Piere Gonzales'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piere Gonzales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piere Gonzales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Piere Gonzales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piere Gonzales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Piere Gonzales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piere Gonzales şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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