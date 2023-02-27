Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Ferreira 20 Mart 2002 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Valentin Ferreira López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Ferreira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piero Ferreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Piero Ferreira'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Piero Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/piero_ferreira10lopez/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100007606669452

Piero Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2021 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Piero Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Ferreira şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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