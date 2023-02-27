Piero Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piero Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Piero Guzman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Piero Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Piero Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Guzman 21 Ocak 2000 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Estefano Guzmán Simbala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Guzman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Piero Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piero Guzman'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Piero Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pieroguzman21/

http://www.facebook.com/piero.guzmansimbala

Piero Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Universit. II

1 Ocak 2021 yılında Universitario

6 Ağustos 2021 yılında Pirata FC

31 Aralık 2021 yılında Universitario

Piero Guzman kimdir

Piero Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Guzman şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Piero Guzman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"
Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"
Maximiliano Amondarain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Amondarain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Amondarain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Amondarain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerson Valladares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Valladares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerson Valladares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Valladares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi