Piero Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Guzman 21 Ocak 2000 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Estefano Guzmán Simbala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Guzman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Piero Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piero Guzman'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Piero Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pieroguzman21/

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http://www.facebook.com/piero.guzmansimbala

Piero Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Universit. II

1 Ocak 2021 yılında Universitario

6 Ağustos 2021 yılında Pirata FC

31 Aralık 2021 yılında Universitario

Piero Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Guzman şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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