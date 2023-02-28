Piero Ratto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ratto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Ratto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Ratto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Ratto 11 Mayıs 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Luis Ratto Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Ratto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Piero Ratto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Piero Ratto'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Piero Ratto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pieroratto15/

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http://www.facebook.com/piero.ratto

Piero Ratto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Ratto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Ratto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Ratto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Piero Ratto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Ratto şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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