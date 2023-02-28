Piero Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Serra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Serra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Serra 3 Temmuz 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Joel Serra Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Serra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piero Serra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piero Serra'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Piero Serra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serra.piero/

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Piero Serra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Serra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Serra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Serra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2019 yılında Santos FC

31 Aralık 2019 yılında D. Municipal II

4 Mart 2020 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2021 yılında Alianza Atl.

Piero Serra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Serra şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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