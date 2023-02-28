Piero Vivanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Vivanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Vivanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Vivanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Vivanco 17 Ocak 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Antonio Vivanco Ayala şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Vivanco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Piero Vivanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Piero Vivanco'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Piero Vivanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/piero_vivanco17/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/piero.vivanco.56

Piero Vivanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Vivanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Vivanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Vivanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Huachipato U20

1 Ocak 2019 yılında Huachipato

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

31 Aralık 2021 yılında Huachipato

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

2 Ocak 2022 yılında Sport Boys

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

Piero Vivanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Vivanco şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Municipal, Sporting Cristal

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.