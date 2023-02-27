Pieros Sotiriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieros Sotiriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pieros Sotiriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pieros Sotiriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pieros Sotiriou 13 Ocak 1993 tarihinde Nicosia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Πιέρος Σωτηρίου şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pieros Sotiriou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Pieros Sotiriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pieros Sotiriou'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Pieros Sotiriou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pierossotiriou28/

Haberin Devamı

Pieros Sotiriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pieros Sotiriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.90 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pieros Sotiriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pieros Sotiriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2013 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2017 yılında FC Kopenhag

20 Şubat 2020 yılında FC Astana

5 Şubat 2021 yılında Ludogorets

10 Ağustos 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Pieros Sotiriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pieros Sotiriou şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pieros Sotiriou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiakos Nicosia (-2009)

Kıbrıs takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 12 gol atmıştır.

Kıbrıs U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.