Pierre Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Bengtsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pierre Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pierre Bengtsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pierre Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Bengtsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pierre Bengtsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Bengtsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Bengtsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Bengtsson 12 Nisan 1988 tarihinde Kumla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pierre Thomas Robin Bengtsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Bengtsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Pierre Bengtsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Bengtsson'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierre Bengtsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pierrebengtsson/

Pierre Bengtssonboyu ve yaşı kaç

Pierre Bengtsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pierre Bengtsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pierre Bengtsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Bengtsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında AIK

1 Eylül 2009 yılında Nordsjaelland

1 Ocak 2011 yılında FC Kopenhag

1 Ocak 2015 yılında Mainz

29 Ağu 2016 yılında SC Bastia

30 Haziran 2017 yılında Mainz

1 Temmuz 2017 yılında FC Kopenhag

1 Şubat 2021 yılında Vejle BK

30 Haziran 2021 yılında FC Kopenhag

23 Ocak 2022 yılında Djurgården

Pierre Bengtsson kimdir

Pierre Bengtsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Bengtsson şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Kumla (1993-2004), AIK (2004-2006)

Pierre Bengtsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pierre Bengtsson nereli

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