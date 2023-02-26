Pierre Cornud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Cornud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Cornud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Cornud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Cornud 12 Aralık 1996 tarihinde Avignon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Cornud Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Pierre Cornud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Cornud'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierre Cornud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Cornud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pierre Cornud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Cornud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2016 yılında Dijon FCO B

11 Ağustos 2017 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca

6 Temmuz 2018 yılında R. B. Linense

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

30 Ağustos 2019 yılında Oviedo Vetusta

28 Ocak 2020 yılında Mallorca

29 Ocak 2020 yılında UD Ibiza

27 Temmuz 2020 yılında Mallorca

15 Ağustos 2020 yılında CE Sabadell

2 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Haifa

30 Haziran 2023 yılında Real Oviedo

Pierre Cornud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Cornud şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.