Pierre Kanstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Kanstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pierre Kanstrup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pierre Kanstrup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pierre Kanstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Kanstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Kanstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Kanstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Kanstrup 21 Şubat 1989 tarihinde Brøndby şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Kanstrup Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pierre Kanstrup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Kanstrup'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pierre Kanstrupboyu ve yaşı kaç

Pierre Kanstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Kanstrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Pierre Kanstrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Kanstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2007 yılında Bröndby IF II

1 Ağu 2008 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2010 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2010 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2011 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2011 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2011 yılında Brönshöj BK

10 Ağu 2012 yılında FC Fredericia

30 Ocak 2014 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2014 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2014 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF

11 Ocak 2019 yılında BB Erzurumspor

12 Ağu 2019 yılında Vålerenga

1 Ocak 2020 yılında SönderjyskE

27 Ağu 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2022 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2022 yılında Fremad Amager

Pierre Kanstrup kimdir

Pierre Kanstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Kanstrup şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brøndby IF

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Pierre Kanstrup nereli

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