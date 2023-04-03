Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pierre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre 12 Mart 2002 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Wagner Oliveira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pierre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pierre'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pierreboyu ve yaşı kaç

Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tombense

25 Haziran 2021 yılında Athletico U20

31 Ocak 2023 yılında Tombense

1 Şubat 2023 yılında Athletico U20

Pierre kimdir

Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pierre nereli

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