Pierre Lamothe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Lamothe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Lamothe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Lamothe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Lamothe 18 Eylül 1997 tarihinde Greenfield Park, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Lamothe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pierre Lamothe'nin Pacific FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pierre Lamothe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Lamothe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierre Lamothe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Lamothe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2016 yılında FC Montréal

1 Ocak 2017 yılında Longueuil

1 Ağustos 2018 yılında Mont. Carabins

27 Ocak 2021 yılında HFX Wanderers

1 Ocak 2023 yılında Pacific FC

Pierre Lamothe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Lamothe şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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