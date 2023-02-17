Pierre Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pierre Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pierre Larsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pierre Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Larsen 16 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Larsen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Pierre Larsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pierre Larsen'nin HB Köge ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierre Larsenboyu ve yaşı kaç

Pierre Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pierre Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Kopenh. U19

17 Temmuz 2013 yılında Brönshöj BK

31 Ocak 2014 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2015 yılında Avarta

25 Şubat 2016 yılında BK Frem

3 Şubat 2017 yılında FC Helsingör

13 Ağu 2017 yılında Viborg FF

30 Haziran 2018 yılında FC Helsingör

3 Ağu 2018 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge

Pierre Larsen kimdir

Pierre Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Larsen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kjøbenhavns Boldklub

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pierre Larsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Laage Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Laage Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Laage Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Laage Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Henricot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Henricot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Henricot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Henricot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları