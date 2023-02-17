Pierre Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Larsen 16 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Larsen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Pierre Larsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pierre Larsen'nin HB Köge ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierre Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierre Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Kopenh. U19

17 Temmuz 2013 yılında Brönshöj BK

31 Ocak 2014 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2015 yılında Avarta

25 Şubat 2016 yılında BK Frem

3 Şubat 2017 yılında FC Helsingör

13 Ağu 2017 yılında Viborg FF

30 Haziran 2018 yılında FC Helsingör

3 Ağu 2018 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge

Pierre Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Larsen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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