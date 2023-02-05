Pierre Lemonnier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Lemonnier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Lemonnier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Lemonnier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Lemonnier 6 Temmuz 1993 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Lemonnier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Pierre Lemonnier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pierre Lemonnier'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pierre Lemonnier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PierroPanto

http://www.instagram.com/pierrelemonnier/

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Pierre Lemonnier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pierre Lemonnier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pierre Lemonnier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Lemonnier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rennes B

1 Temmuz 2014 yılında Dijon

1 Temmuz 2015 yılında US Granville

1 Temmuz 2017 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Pierre Lemonnier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Lemonnier şuan Guingamp takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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