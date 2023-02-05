Pierre Yves Hamel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Yves Hamel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Yves Hamel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Yves Hamel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Yves Hamel 3 Şubat 1994 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Yves Hamel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Pierre Yves Hamel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Yves Hamel'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pierre Yves Hamel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pierre Yves Hamel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pierre Yves Hamel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Yves Hamel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2013 yılında Rennes B

1 Temmuz 2015 yılında US Avranches

7 Ocak 2016 yılında Lorient B

1 Temmuz 2016 yılında FC Lorient

31 Ağu 2021 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2022 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC

Pierre Yves Hamel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Yves Hamel şuan Paris FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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