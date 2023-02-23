Pierre Zebli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Zebli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Zebli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Zebli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Zebli 6 Aralık 1997 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Desiré Zebli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Zebli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Pierre Zebli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Zebli'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pierre Zebli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Zebli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pierre Zebli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Zebli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Inter U17

29 Temmuz 2014 yılında Perugia U19

30 Haziran 2015 yılında Inter U19

14 Ağustos 2015 yılında Perugia

31 Ocak 2017 yılında KRC Genk

7 Ağustos 2018 yılında Ascoli

25 Ocak 2019 yılında KRC Genk U21

10 Eylül 2021 yılında Cattolica

1 Şubat 2022 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Pierre Zebli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Zebli şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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