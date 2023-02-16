Pierrick Capelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierrick Capelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pierrick Capelle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pierrick Capelle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pierrick Capelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierrick Capelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierrick Capelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierrick Capelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierrick Capelle 15 Nisan 1987 tarihinde Lesquin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierrick Capelle Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Pierrick Capelle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Pierrick Capelle'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierrick Capelle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/capello_1504/

Pierrick Capelleboyu ve yaşı kaç

Pierrick Capelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierrick Capelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pierrick Capelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierrick Capelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Stade Héninois

1 Temmuz 2008 yılında CS Avion

1 Temmuz 2011 yılında Quevilly

1 Temmuz 2012 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2015 yılında Angers SCO

Pierrick Capelle kimdir

Pierrick Capelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierrick Capelle şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Pierrick Capelle nereli

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